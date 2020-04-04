РИАМО - 4 апр. График электропоездов на МЦД и четырех направлениях МЖД 4 и 5 апреля будет приближен к расписанию рабочего дня для увеличения дистанции между пассажирами внутри общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы «Центральной ППК».

В эти дни поезда на обоих диаметрах будут курсировать в тактовом режиме, приближенном к режиму рабочего дня. Но с 9:40 до 13:30 на МЦД-2 не будет движения на центральном участке из-за проведения строительных работ.

«Дополнительные поезда, курсирующие по рабочим дням, также назначат на Горьковском, Казанском, Павелецком и Ярославском направлениях», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальной информацией движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Приложение доступно в AppStore и Google Play.