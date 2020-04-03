РИАМО - 3 апр. В Москве было сделано более 14 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Из них 10 тысяч провели городские учреждения, 2 тысячи – федеральные и 2 тысячи – частная лаборатория», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее власти города заключили соглашение с частной лабораторией «Гемотест». Сотрудники лаборатории начали делать тесты на коронавирус для медучреждений Москвы со 2 апреля.

«В ближайшее время еще несколько частных лабораторий подключатся к работе», - отметила Ракова.

В мегаполисе зарегистрировано 2 923 случая заражения коронавирусом. Для москвичей ввели режим обязательной самоизоляции до 1 мая.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Главное о коронавирусе за 3 апреля

- В ночь с 3 на 4 апреля Россия остановит все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для россиян, застрявших за рубежом.

- Собянин о ресурсах Москвы для поддержания экономики в период коронавируса:

Запас у Москвы есть. Мы частично оптимизировали расходы. И пока в принципе ситуация первого квартала более или менее стабильна. Весь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода необходимо всех распустить по отпускам. Речь идет пока о месяце. Один месяц. Я думаю, что у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечить вот эту часть людей, которая сегодня не работает

- Сделали понятную инфографику с разбором системы штрафов за нарушение самоизоляции в Москве и Подмосковье.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье Кого и на какую сумму имеют право оштрафовать, читайте в инфографике РИАМО.

- Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Общее число выздоровевших в регионе составляет 30 человек.

- Столичный велопрокат будет работать бесплатно для курьеров и волонтеров. Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам.

- Москвичи, нарушающие предписание санитарного врача о самоизоляции, будут госпитализированы принудительно.

- Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат втрое. Это до 5 тысяч мест.

- Сергей Собянин рассказал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим изменились, так как жители добросовестно соблюдают режим самоизоляции

- В Москве запустили систему контроля за передвижениями больных с коронавирусом. В пятницу первые пациенты получили смартфоны с приложением «Социальный мониторинг». Определяя геолокацию, гаджет позволяет контролировать соблюдение карантина со стороны заболевшего и оперативно отслеживать случаи нарушения режима.

- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популярные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

