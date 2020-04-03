РИАМО - 3 апр. Антикризисный онлайн-марафон создали эксперты «Школы молодого предпринимателя Московской области», который доступен всем желающим, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Марафон создан с целью дать полезные и актуальные знания, которые можно применить в текущей ситуации: инструменты для изменения бизнес-модели, как перестроить модель продаж, как сократить расходы и оптимизировать бюджет, как быстро просчитать новую бизнес-модель, как перейти в онлайн, подобрать и управлять удаленной командой и другое.

«Мы рады, что есть социально ориентированные представители бизнеса, которые в это непростое время готовы помогать друг другу, в том числе и спикеры из Московской области. Важно, что для предпринимателей участие в онлайн-марафоне бесплатно», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Экспертами марафона выступили преподаватели «Школы молодого предпринимателя» и специалисты крупнейших коммерческих компаний, среди которых банк «Открытие», «ДоДо пицца» и другие фирмы, которые готовы делиться своими знаниями и помочь предпринимателям улучшить свои позиции на рынке.

Формат марафона предусматривает как онлайн-вебинары, так и общение в закрытом чате, где можно обмениваться потребностями и возможностями друг друга, получить поддержку, контакты и рекомендации.

Сроки проведения - с 31 марта по 30 апреля.