РИАМО - 3 апр. В период самоизоляции жителей Московского региона призвали подписаться на страницы 25 российских музеев в Instagram, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.

На их страницах регулярно проводятся экскурсии и концерты в прямом эфире.

«В текущей ситуации прикоснуться к прекрасному можно только онлайн, поэтому держите список музеев и галерей в сети Instagram, на которые стоит подписаться всем любителям искусства», - говорится в сообщении.

Итак, подписаться можно на «Эрмитаж», Третьяковскую галерею, Русский музей, Музеи Московского кремля. А также на Кунсткамеру, «Гараж», Московский музей современного искусства, Музей Москвы и другие.