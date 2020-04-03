РИАМО - 3 апр. В городском округе Истра полицейские выявили и пресекли реализацию контрафактной продукции 33-летней уроженкой Ростовской области и 46-летней москвичкой, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые осуществляли реализацию продукции под товарными знаками известных производителей спортивной одежды с явными признаками контрафакта», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что торговые точки располагались в двух местных магазинах. Общая сумма ущерба правообладателю составила свыше 660 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.