РИАМО - 3 апр. Комитет по туризму Московской области приглашает участников туристического бизнеса поучаствовать с 6 по 10 апреля в антикризисном онлайн-интенсиве, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Антикризисный онлайн-интенсив — специальный проект комитета по туризму города Москвы и Profi.Travel для туристических агентств, туроператоров и отельеров.

«С 6 по 10 апреля в прямом эфире своим опытом и видением ситуации поделятся туроператоры, турагенты, юристы и маркетологи в туризме. Ищем ответы на главные вопросы и вырабатываем бизнес-иммунитет вместе», - говорится в сообщении.

Участники туристического бизнеса получат ответы на вопросы о том, как использовать кризис для перезагрузки деятельности, как изменится сам турист, а также что делать сейчас.

Расписание и подробную информацию можно посмотреть по ссылке.