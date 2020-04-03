РИАМО - 3 апр. В единой информационной системе закупок опубликовали извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству городских территорий в Долгопрудном на улице Дирижабельная, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству улицы Дирижабельная в городе Долгопрудный», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство будет проходить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городско среды», его финансируют за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Долгопрудный.

Проект «Жилье и городская среда» утвердили в декабре 2018 года. Он действует с 2019 по 2024 годы и рассчитан на формирование комфортной среды для граждан России.