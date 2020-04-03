РИАМО - 3 апр. «Почта России» сокращает сроки доставки более чем по 136 тысячам направлений, посылки в среднем будут доставлять быстрее на три дня, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва АО «Почта России».

В компании подчеркивают, что сроки доставки уменьшат между 421 населенным пунктом России с численностью свыше 50 тысяч человек. Изменения коснутся 50% всех объемов доставляемых посылок. Сюда входят все отправления, пересылаемые наземным способом.

«С учетом эпидемиологической ситуации и ограничительных мер сейчас особенно важно, чтобы покупатель мог получать онлайн-заказы по всей территории страны по оптимальным ценам и в комфортные для него сроки. Соответственно интернет-магазинам необходимо отправлять товары в любой регион России на дом или близко к дому получателя. Почта России может помочь в этом вопросе и населению, и бизнесу», - сказал заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

Кроме того, в компании расширили на всю территорию страны географию вручения отправлений, пересылаемых в рамках услуги для интернет-магазинов «Посылка онлайн». Так, у корпоративных клиентов теперь есть возможность сдавать посылки в 451 центре выдачи и приема посылок (ЦВПП) – специализированных отделениях для работы с посылочной почтой. Это особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса.