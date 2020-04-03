РИАМО - 3 апр. В городе Долгопрудный объявили аукцион на выполнение благоустройства улицы Первомайская, закупку уже опубликовали, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы по благоустройству будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Долгопрудный», - говорится в сообщении.

Национальный проект «Жилье и городская среда» — один из национальных проектов в России с 2019 по 2024 годы. Руководитель проекта – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. В феврале 2020 года куратором проекта назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.