РИАМО - 3 апр. «Белокопытники» или царь-трава расцвели под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», они напоминают модель коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Из-за визуального сходства пользователи соцсетей начали сравнивать это растение с коронавирусом.

«Форма листа напоминает след коровьего копыта - отсюда и название «белокопытник». Научное родовое название Petasites было позаимствовано из трудов древнегреческого учёного Диоскорида и происходит от слова «петас» – широкополая шляпа», - говорится в сообщении.

Растение так называется из-за своих целительных свойств. Им лечили опухоли и даже чуму. Листья этого «лопуха» вырастают до гигантских размеров — свыше 1 метра в диаметре.

В роду «белокопытников» около 20 видов, разбросанных по всему Северному полушарию. Многие съедобны и служат сырьем для производства лекарств. Белокопытник японский возделывается и как сельскохозяйственная культура.