РИАМО - 3 апр. Из-за пандемии коронавируса систему-112 Московской области перевели в режим усиленной работы, для удобства и повышения оперативности жители региона могут обратиться туда пятью различными способами, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Подмосковья.

Среди способов обращения - позвонить по телефону, отправить СМС-сообщение на номер «112», через мобильное приложение службы спасения «112МО», с помощью программы видеосвязи Skype и сообщить о происшествии посредством системы ЭРА-ГЛОНАСС.

«В настоящее время самым востребованным и основным способом обращения в систему-112 Московской области являются телефонные звонки - на них приходится более 90% от общего количества вызовов. При этом позвонить можно как со стационарного телефона, таксофона, так и с мобильного - даже в том случае, если отсутствует сотовая связь, нет средств на счете или не вставлена SIM-карта», - говорится в материале.

Еще один способ связи в последнее время, набирающий популярность, - СМС-сообщения. Функция отправки СМС-сообщений была внедрена в 2017 году. За время ее работы операторами подмосковной системы-112 принято и обработано более 380 тысяч СМС-сообщений.

Кроме того, операторы подмосковной системы-112 отмечают рост числа сообщений, поступающих через мобильное приложение службы спасения Московской области. На сегодняшний день им пользуется уже порядка 125 тысяч человек. По статистике, чаще всего через приложение пользователи вызывают скорую помощь и полицию.

Еще один способ передачи информации в систему-112 - система ЭРА-ГЛОНАСС. Возможности системы ЭРА-ГЛОНАСС позволяют сообщить о факте и месте ДТП без участия человека при условии, если автомобиль оснащен соответствующим оборудованием. Данные о ДТП автоматически передаются оператору ближайшей диспетчерской службы системы-112 на территории Московской области.

В систему-112 Московской области можно обратиться через программу видеосвязи Skype. В основном ее используют люди с нарушениями слуха и речи для передачи информации о происшествиях или вызова экстренных служб.

Для обработки таких вызовов в региональной системе-112 работают профессиональные сурдопереводчики. Чаще всего к сурдопереводчикам обращаются за консультационной и медицинской помощью.

Операторы-сурдопереводчики также являются посредниками между врачом и заявителем. Специалисты разъясняют медикам жалобы звонящего, а заявителю – указания врача.

Система-112 Московской области работает на территории региона с 1 июня 2015 года. В ее обеспечении задействовано более 3,6 тысячи специалистов. За это время принято и обработано 38 миллионов вызовов.