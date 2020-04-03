РИАМО - 3 апр. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве расцвел трупный цветок или «язык дьявола», имеющий сильный запах гнилого мяса и разлагающейся плоти, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Это многолетнее травянистое растение из Восточной Азии. Ежегодное цветение трупного цветка в «Аптекарском огороде» в шутку называют фестивалем мяса — он продлится около недели в зависимости от погоды», - говорится в сообщении.

В коллекции сада представлено три вида «языка дьявола». Родовое название растения - аморфофаллус, что связано с необычной формой его почти метрового соцветия, а видовое название - коньяк - не имеет никакого отношения к алкогольному напитку.

В природе «язык дьявола» встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии, откуда и происходит видовое название - конниаку.

Аморфофаллус опыляется мухами — растение привлекает их с помощью омерзительного запаха разлагающейся плоти. Для большей убедительности покрывало соцветия окрашено в мрачный бордово-коричневый цвет с неприятным жирным блеском и покрыто капельками желтоватой маслянистой жидкости.

Мухи, привлеченные запахом, распространяющимся на десятки метров вокруг, облепляют соцветие и откладывают на него яйца, которые, впрочем, обречены так и не превратиться в опарышей, поскольку растение не содержит нужных для этого питательных веществ. Обман опылителей – удивительная тактика в мире растений, выработанная за миллионы лет эволюции.

В оранжереях «Аптекарского огорода» нет мух, поэтому аморфофаллус так и не будет опылен.

Сад закрыт для посещения из-за коронавируса до особого распоряжения властей. Как только «Аптекарский огород» откроется, стартует юбилейный XX Весенний фестиваль цветов — самое ароматное и цветочное событие в весенней Москве.