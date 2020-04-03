РИАМО - 3 апр. За март в адрес министерства строительного комплекса Московской области поступило 216 обращений граждан через Центр управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Большая часть обращений в марте (91) касалась вопросов расселения аварийного фонда в Подмосковье, 50 - темы строительства социальных объектов. Оставшаяся часть запросов была перенаправлена в другие ведомства, так как не относилась к компетенции министерства», - говорится в сообщении.

По словам министра строительного комплекса региона Владимира Локтева, все обращения, которые были получены в прошлом месяце, рассмотрены профильными подразделениями министерства, заявителям направлены ответы в установленные сроки.

Всего с начала 2020 года в министерство строительного комплекса региона поступило 524 обращения граждан.

Министр напомнил, что с помощью установленных в доме правительства Московской области уникальных информационных систем специалисты ЦУР в круглосуточно производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности региона.