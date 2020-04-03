РИАМО - 3 апр. Все занятия с подмосковными спортсменами продолжатся в дистанционном режиме до 1 мая, для каждого из них предусмотрен индивидуальный план тренировок, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Действие разрядов спортсменов из Подмосковья сохранится до возобновления официальных соревнований.

«Ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции нового типа требует продления введенных на территории Московской области мер, обеспечивающих режим самоизоляции граждан. Эти меры являются наиболее эффективными в борьбе с распространением инфекции», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что до 30 апреля включительно спортсмены Московской области будут заниматься по индивидуальному плану в домашних условиях.

По его словам, на портале «Живу спортом» для всех желающих в режиме онлайн продолжатся утренние тренировки со спортсменами и тренерами. Аудитория этих утренних занятий уже превысила 30 тысяч человек.

На следующей неделе в аналогичном формате планируется проведение и дневных тренировок для людей старшего возраста, участников программы «Активное долголетие» и маломобильных групп населения.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в Московской области до 1 мая 2020 года продлено действие режима повышенной готовности.

Проведение на территории региона досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан также остается под запретом до этой даты.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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