РИАМО - 3 апр. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в соцсети «ВКонтакте» 10 подарков-сюрпризов из магазина «Гоголь-Моголь».

Чтобы получить один из призов, нужно подписаться на группу «РИАМО в Москве» и сделать репост конкурсного сообщения. После этого — выбрать одну из ячеек и написать ее номер в комментариях под этим постом. Каждому участнику разрешается написать только один комментарий.

Повторять уже названные варианты нет смысла — победу засчитают только тому, кто первым назвал выигрышную ячейку. Итоги конкурса подведут 20 апреля, или когда будут названы все ячейки. Подарки можно будет забрать из магазина «Гоголь-Моголь» в «АФИМОЛЛ Сити» после окончания режима самоизоляции.

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