РИАМО - 3 апр. Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в 2020 году в селе Октябрьское Коломенского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Учреждение будет построено на участке площадью 0,2 гектара.

«Медицинский пункт будет обслуживать более 600 жителей трех населенных пунктов – сел Октябрьское и Троицкие Озерки, а также деревни Мостищи», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

ФАП построят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее ведомство согласовало предоставление земельного участка в 0,2 гектара в селе Пирочи Коломенского городского округа под эти же цели. ФАП сможет обеспечить медицинскую помощь более чем 4 тысячам человек - жителям сел Пирочи и Городец, а также деревни Негомож.