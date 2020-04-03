РИАМО - 3 апр. Аукцион в электронной форме по продаже имущества в объявили в Лотошине, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитет совместно с администрацией городского округа Лотошино Московской области объявил электронный аукцион по продаже нежилого помещения площадью 1393,9 квадратных метра, расположенного по адресу: городское поселение Лотошино, деревня Монасеино, улица Территория школы, 4, помещение 2», — говорится в сообщении.

Начальная цена предмета аукциона составляет 5 миллионов рублей.

Заявки принимаются до 6 мая 2020 на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу (www.rts-tender.ru), № процедуры 28247.

Наиболее подробную информацию всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области «torgi.mosreg.ru» ().