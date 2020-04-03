РИАМО - 3 апр. Определен участок под строительство студенческого общежития университета «Дубна», сейчас в старых корпусах общежитий не хватает мест для студентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Объект включили в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Земельный участок сформирован. Оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком под размещение объекта», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Предполагается, что здание введут в эксплуатацию в 2022 году.

Сейчас в общежитиях университета проживают более 1,4 тысячи студентов и аспирантов. В старых корпусах не хватает мест для студентов.