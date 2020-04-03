РИАМО - 3 апр. Горожанам не стоит забывать об ответственном обращении с отходами даже во время самоизоляции, при этом салфетки и маски нужно собирать для утилизации отдельно, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Городские операторы, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают каждый день вывозить отходы — синие мусоровозы забирают вторсырье, а серые — смешанный мусор. Домашняя сортировка поможет тем, кто выполняет в данный момент эту непростую работу.

«Если у вас дома стоят два мусорных контейнера — вы все делаете правильно. Один бак для остатков пищи, средств личной гигиены и другого неперерабатываемого мусора, второй — для вторсырья (пластик, бумага, алюминий). Но на время карантина вводится еще одно правило — нужно собирать отдельно все, что контактирует со слизистыми. Это маски, салфетки, зубочистки, линзы и другие вещи», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует складывать данные отходы в отдельный пакет. После наполнения его нужно плотно завязать и оставить на трое суток — это поможет обезвредить отходы и тем самым снизить риск распространения коронавируса. После этого нужно положить пакет в серый мусорный контейнер.

Если же отходы компостируются дома, то на время режима самоизоляции стоит изменить правила этого процесса. Например, салфетки в компостер складывать нельзя: на их поверхности могут быть опасные бактерии.

Все бутылки, банки и другую упаковку нужно споласкивать перед сдачей на переработку. Рекомендуется промывать тару с моющим средством. Исключение составляют стаканчики от йогуртов и другая упаковка из полистирола — при температуре свыше 70 градусов они могут выделять токсины.

Градусники и батарейки относятся к категории опасных отходов и для них действуют отдельные правила утилизации. Их можно складывать их в коробку или банку, а когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, нужно будет отнести их в специальные пункты приема. Градусники принимаются районными диспетчерскими службами.

В Москве введен режим всеобщей самоизоляции жителей до конца апреля. Выходить из квартиры разрешено только в неотложных случаях: в магазин, аптеку, за получением медпомощи.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье Кого и на какую сумму имеют право оштрафовать, читайте в инфографике РИАМО.

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Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

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