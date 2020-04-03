РИАМО - 3 апр. Жителям столицы необходимо быть крайне внимательными и не открывать двери квартир лжегазовикам, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки газовое хозяйство Москвы работает в специальном режиме. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. «Мосгаз» работает в особом режиме: заявки от москвичей категорируются на экстренные и плановые.

«Скорректированный график технического обслуживания будет оперативно размещен на официальном сайте АО «Мосгаз» после снятия режима повышенной готовности. К сожалению, данной информацией могут воспользоваться «лжегазовики», — говорится в сообщении.

Мошенники предлагают несертифицированное оборудование и бесполезные датчики. Часто без должной квалификации они выполняют опасные работы и ставят под угрозу жизни людей. По статистике, весна и осень – самые активные периоды для злоумышленников.

Сотрудники «Мосгаза» призвали москвичей быть бдительными и ответственно подходить к вопросам техобслуживания, ремонта, эксплуатации и замены газового оборудования.

Во время обходов специалисты сервиса проводят проверку работоспособности газовых приборов и при необходимости устраняют неполадки. При этом не производится продажа оборудования и оказание платных услуг.

Сотрудники при проведении указанных работ одеты в одежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой «Мосгаз». У специалиста обязательно должно быть при себе удостоверение работника предприятия с фотографией и голограммой.

«Жители должны быть максимально внимательными и бдительными при допуске в квартиру неизвестных лиц. Если вы не уверены, кто перед вами — мошенник или специалист «Мосгаза», вы можете уточнить это по телефонам «104», «112 добавочный 04» и телефону сервисной службы: +7 (495) 660-20-01», — заключается в материале.