РИАМО - 3 апр. Адвокат звезд российского шоу-бизнеса Сергей Жорин отметил, что артисты не останутся без съемного жилья из-за введенного режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает Nation News.
По предположению источника издания, который близок к окружению ряда звезд, некоторые из них могут остаться без арендованного жилья, так как из-за продления режима самоизоляции им нечем будет платить за съем.
«Есть объективные обстоятельства неуплаты, а есть субъективные. Карантин - обстоятельство объективное. Но нужно соблюдать интересы и арендаторов, и арендодателей. Что касается звезд. Звезды не живут впроголодь, когда пять дней карантина ставят финансовое состояние под угрозу. Да и люди среднего класса имеют определенные накопления», - сказал Жорин.
Он отметил, что в данной ситуации важно находить компромисс.
По его словам, самоизоляция и нерабочие дни могут оставить без денег незащищенные слои населения, но не звезд эстрады.
В Московском регионе режим самоизоляции для всех жителей ввели до конца апреля. В стране по указу президента РФ Владимира Путина на этот срок продлен нерабочий период.
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3 АПРЕЛЯ
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- Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Общее число выздоровевших в регионе составляет 30 человек.
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- Москвичи, нарушающие предписание санитарного врача о самоизоляции, будут госпитализированы принудительно.
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- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.
- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.
- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.
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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.
- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.
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