РИАМО - 3 апр. В столице сотрудники полиции совместно с ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте фальшивых купюр, сообщается на сайте московского главка МВД РФ.

«При попытке реализации фальшивых денег в сумме 5 тысяч долларов США сотрудниками правоохранительных органов был задержан 49-летний мужчина», — говорится в сообщении.

У него изъяли 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов каждая и 3,5 тысячи долларов подлинных денежных средств, полученных в виде дохода от противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Мужчину поместили под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы.