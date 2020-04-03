РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 апр. Врачам и пациентами городской клинической больницы Мытищ оказали благотворительную помощь, снабдив их индивидуальными средствами защиты, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

Медицинские маски, перчатки, бахилы, шприцы, дезинфицирующие средства, защитные костюмы и многое другое поступили от благотворительного фонда «Созидание». Главный врач Мытищинской ГКБ Андрей Третьяков поблагодарил организацию за содействие, внимание к врачам и пациентам.

«На сегодняшний день в больнице есть и средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные препараты, но их может оказаться недостаточно, поэтому все, что передал фонд, значимо и своевременно», - сказал Третьяков.

В передаче благотворительной помощи приняла участие волонтер фонда «Созидание» Людмила Кириллова.

«Мы все понимаем, что в это сложное время именно врачи находятся на переднем крае. И хочется сказать им спасибо, помочь и поддержать. Да и вообще всем нам, рядовым гражданам, объединиться, проявить сплоченность», - сказала Кириллова.

Фонд «Созидание», в попечительский совет которого также входят известные телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац, в эти дни оказывает помощь и другим медицинским учреждениям.