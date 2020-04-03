РИАМО - 3 апр. Для участия во всероссийском конкурсе для старшеклассников «Большая перемена» 2044 заявки поступило от школьников Подмосковья, также 3958 заявок поступило от столичных учащихся, говорится в сообщении пресс-службы организации «Россия – страна возможностей».

Прием заявок стартовал 28 марта и продлится до 22 июня. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После этого конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

«В полуфиналы конкурса выйдут шесть тысяч школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года», – говорится в сообщении.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас учителя, ученики и их родители находятся дома, и от того, насколько ответственно и сознательно поведет себя каждый, зависит возвращение к привычному формату жизни.

«Я хочу порекомендовать всем ребятам использовать это время, чтобы углубить свои знания, подтянуть те предметы, которые они будут сдавать», – подчеркнул Кравцов.