РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 апр. Почти 300 резервных коек создали для возможного размещения пациентов в городской клинической больнице Мытищ в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

«Сегодня в центральной больнице у нас создано почти 300 коек дополнительно к существующим для возможного размещения пациентов. В случае необходимости мы имеем возможность их использовать. Создано около 30 точек реанимации, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких. Ко всем койкам подведен кислород, мы достаточно оперативно создали этот резерв», - сказал глава в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он высказал надежду, что все эти койки не будут использованы в полном объеме.

«Но в то же время нужно думать о том, что возможно его (коечного фонда - ред.) не хватит, поэтому мы имеем возможность создать еще 300 коек, причем это должно быть сделано буквально в считанные дни», - отметил глава округа.

Он добавил, что сейчас существует большая нагрузка на врачей скорой помощи. В городском округе в данное время задействовано 16 бригад скорой помощи, которые в сутки делают 240 выездов.