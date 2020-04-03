РИАМО - 3 апр. В Московской области пункты выдачи заказов компаний электронной торговли продолжают работать, потому что относятся к организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Региональные фирмы, специализирующиеся на электронной торговле, отмечают, что повышенный спрос населения наблюдается к продуктам питания, моющим и дезинфицирующим средствам, зоотоварам, бытовым приборам, компьютерному оборудованию, инвентарю для сада и огорода, товарам для предупреждения пожаров и пожаротушения, а также печатным СМИ.
«К нам поступает много вопросов, могут ли работать пункты выдачи товаров. Есть несколько важных условий, чтобы минимизировать риски для здоровья: примерка вещей запрещена, кроме того, должен использоваться принцип бесконтактной передачи заказа и онлайн оплаты», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Также в пункте выдачи товаров может находиться не более одного клиента, а торговый зал должен быть закрыт.
Директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко отметил, что для безопасности покупателей и персонала копания полностью перешла на бесконтактное получение заказа и сделала доставку полностью бесплатной. Это касается курьерской доставки, а также пункта выдачи заказов.
Он добавил, что регулярно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств, сотрудники обеспечены масками и антисептиками. Заказы доставляются миллионам покупателей, в том числе товары первой необходимости: защитные маски, перчатки, приборы для измерения температуры, антибактериальные средства, продукты питания длительного срока хранения, детское питание, подгузники, предметы личной гигиены и многое другое.
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Текстовая трансляция
3 АПРЕЛЯ
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- Столичный велопрокат будет работать бесплатно для курьеров и волонтеров. Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам.
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- В Москве запустили систему контроля за передвижениями больных с коронавирусом. В пятницу первые пациенты получили смартфоны с приложением «Социальный мониторинг». Определяя геолокацию, гаджет позволяет контролировать соблюдение карантина со стороны заболевшего и оперативно отслеживать случаи нарушения режима.
- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.
- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.
- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.
- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.
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- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.
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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.
- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.
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