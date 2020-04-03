РИАМО - 3 апр. «Мособлгаз» с начала этого года ввел в эксплуатацию более 30 километров газопроводов по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Таким образом, жители Одинцовского, Наро-Фоминского и Воскресенского городских округов уже получили условия для газификации, которые обеспечат газом около двух тысяч человек.

«Строительные работы продолжаются на сварочно-монтажных базах с соблюдением всех необходимых мер безопасности и изоляции. Это позволит после нормализации ситуации быстрыми темпами с использованием заготовок войти в график. На сегодняшний день это не просто, но сомнений в выполнении программы газификации нет», – подчеркнул генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В этом году «Мособлгаз» газифицирует 50 населенных пунктов Московской области. В общей сложности подключиться к газу смогут десять тысяч жителей региона.

Для того, чтобы населенный пункт внесли в программу газификации, нужно предоставить документ с количеством зарегистрированных жителей в министерство энергетики Московской области. В этом году критерий численности жителей будет снижен со 100 до 30 человек с учетом капитальных вложений на одного человека – не более 250 тысяч рублей.