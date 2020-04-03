РИАМО - 3 апр. Новый производственно-складской корпус построили в Раменском городском округе в рабочем поселке Быково, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Объект построил крупнейший имущественный комплекс в Подмосковье ООО «Логопарк Менеджмент».

«Разрешение на ввод в эксплуатацию нового склада в Раменском площадью 43 тысячи квадратных метров выдано министерством жилищной политики Московской области. Отмечу, проект находится на сопровождении центра содействия строительству», - сказала глава ведомства Инна Федотова.

Инвестиции в проект составили 740 миллионов рублей. Новое здание обеспечит работой 287 человек.