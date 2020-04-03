РИАМО - 3 апр. Работы по возведению инфекционной больницы в Жуковском для пациентов с коронавирусной инфекцией продолжаются, на объекте задействованы 240 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте 240 человек. Ведутся работы по созданию изолированных палат, устройство перегородок, отделочные работы, монтаж инженерных сетей», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Дополнительно в корпусе смогут разместить 60 коек, которые оснастят современным оборудованием. Эпидемиологическую безопасность обеспечит приемное отделение с фильтр-блоком.

Работы планируется завершить к 17 апреля.

На данный момент по всему миру зафиксировано более 1 миллиона заражений коронавирусом. В Подмосковье число заболевших достигло 211 человек, выздоровели 17 человек.