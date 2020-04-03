РИАМО - 3 апр. Инспекторы эконадзора возбудили дела об административных правонарушениях по фактам, выявленным в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«О первом из них сообщило Московско-Окское бассейновое водное управление (МОБВУ). По предварительным сведениям, неизвестные лица в течение длительного времени завозят грунты неизвестного происхождения на земельный участок, часть которого входит в водоохранную зону реки Мещерихи», - говорится в сообщении.

О втором нарушении стало известно из территориального управления Кутузовское. Вблизи деревни Рузино, на четырех земельных участках неизвестные ведут земляные работы с использованием тяжелой техники.

В результате работ был нанесен ущерб почвам, поврежден участок дороги. Также вблизи участка работ находился памятник «Братская могила советских воинов, декабрь 1941 года».

Сейчас Минэкологии устанавливает лица, которые незаконно размещают грунты и ведут строительные работы. Если в их действиях найдут состав административных правонарушений, их ждут крупные штрафы.