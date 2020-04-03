РИАМО - 3 апр. Жители Дмитрова за два часа 12 раз перешли в неположенном месте железнодорожные пути на станции Катуар Савеловского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Эти нарушения были зафиксированы в ходе рейда по предупреждению травматизма и смертности на железнодорожных путях.

«За два часа рейда было выявлено 12 нарушителей перехода через железнодорожные пути – с ними проведены профилактические беседы о недопустимости перехода через пути в неположенном месте», - говорится в сообщении.

При этом станция оборудована пешеходным переходом со звуковой сигнализацией. Кроме того, для пешеходов установлены новые предупреждающие знаки.

С 2019 года на станции при переходе путей в неположенном месте погибли три человека, из них один трагический случай произошел уже в 2020 году. Всего на Савеловском направлении МЖД в прошлом году погибло 27 человек, а в 2020 году – шесть человек. Около 80% случаев гибели на железнодорожных путях происходит из-за несанкционированного перехода.