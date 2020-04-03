РИАМО - 3 апр. Ряд земельных участков предоставят в аренду ПАО «МОЭСК» и АО «МОЭСК-Инжиниринг» для строительства и реконструкции энергообъектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На шести земельных участках, расположенных на востоке и юго-востоке Москвы, ресурсоснабжающая организация ПАО «МОЭСК» проведет строительство заходов 110 киловольт на электроподстанцию 500 киловольт «Каскадная»», – сказала председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

Пятова добавила, что ориентировочная площадь шести земельных участков составляет 0,83 гектаров. На юго-западе и западе Москвы приняли решение о передаче 32 земельных участков общей площадью 13,73 гектаров в аренду АО «МОЭСК-Инжиниринг». Там запланированы работы по выносу и переустройству воздушных линий 110 киловольт «Вернадская-Семеновская 1,2».

Решение о предоставлении в аренду земельных участков для строительства энергообъектов приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы под руководством мэра Сергея Собянина 26 марта 2020 года.