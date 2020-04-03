РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 апр. Пожилую пациентку со злокачественным новообразованием в носоглотке прооперировали врачи Мытищинской городской клинической больницы, сейчас женщина чувствует себя хорошо, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

В больницу обратилась 82-летняя пациентка с профузным носовым кровотечением.

«Оториноларингологи смогли помочь пожилой женщине и купировать кровотечение лишь после того, как рентгенхирурги провели эмболизацию артерий, кровоснабжающих новообразование в носоглотке, то есть закрыли просвет сосудов мелкими частицами и остановили кровотечение. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо», - говорится в сообщении.

После проведенной биопсии новообразования женщина продолжит лечение в специализированном медицинском учреждении Подмосковья.

Еще одна пациентка уже наблюдается у областных онкологов.

«62-летняя женщина обратилась к оториноларингологам МГКБ. Ее мучало затруднение носового дыхания и частые носовые кровотечения. Пациентке неоднократно пытались помочь доктора других клиник, но любые инвазивные вмешательства сопровождались профузными носовым кровотечениями и тяжелой анемией», - отмечается в сообщении.

По словам врачей, из-за этих причин провести операцию по восстановлению носового дыхания вызывало сложности и опасения.

«Но мы понимали, что нужно оперировать пациентку и удалять опухоль из носоглотки. Поэтому решили действовать в два этапа. Первыми прооперировали пациентку наши рентгенхирурги регионального сосудистого центра. Они провели эмболизацию верхнечелюстной артерии, тем самым снизив кровоснабжение опухоли и минимизировали риск возникновения кровотечения при втором этапе по удалению новообразования», - сказал заведующий оторинолорингологическим отделением Всеволод Рябов.

Он добавил, что рентгенохирургическая процедура носит малоинвазивный характер. Кровотечение было остановлено и врачи уже смогли спокойно, без высоких рисков для пациентки, удалить опухоль.

По его словам, если бы женщина вовремя не обратилась в МГКБ, она бы поступила уже в жизнеугрожающем состоянии и с тяжелой анемией.

«Сейчас она выписана. К сожалению, результат гистологии выявил злокачественный процесс, но она в стабильном состоянии и продолжит лечение у наших коллег», - добавил Рябов.