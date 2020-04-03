РИАМО - 3 апр. Число автомобилей 2 апреля на дорогах Подмосковья выросло на 11%, по отношению к 1 апреля, и на 48%, по отношению к 31 марта, при этом в целом снизилось на 36%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также зафиксирован рост нарушений правил дорожного движения. Так, 2 апреля произошло 79 тысяч нарушений – это на 11% больше, чем 1 апреля, и в 1,2 раза больше, чем 31 марта.

«Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось до четырех аварий, в которых один человек погиб и четыре человека получили травмы разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

В Московской области и Москве до 1 мая объявлен режим обязательной самоизоляции. Местным жителям разрешено выходить из дома только в магазин и в случаях острой необходимости.