РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. На территории городского округа работают 374 громкоговорителя, из них 334 - системы «Тромбон», 24 - системы «Клон», а также 16 громкоговорителей установлено в парках, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам безопасности Михаил Криворучко.

«Стационарные системы оповещения включаются ежедневно согласно утвержденному графику. Патрулирование и оповещение мобильными средствами также осуществляется ежедневно по согласованным маршрутам с МУ МВД России «Люберецкого» и МЧС. Для этого привлекаются автомобили полиции, пожароспасательного гарнизона и добровольной народной дружины», - сказал Криворучко.

Он добавил, что система ЕДДС-112 в период режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом для органов управления и сил Московской области будет работать в усиленном режиме.

Все жители городского округа должны соблюдать режим самоизоляции. Из дома можно выходить только в магазин за продуктами, вынести мусор или погулять с собакой.