РИАМО - 3 апр. Два жилых дома ввели в эксплуатацию в поселении Михайлово-Ярцевское в Троицком административном округе в рамках реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Это первые жилые дома, которые построены Фондом реновации. Они расположены в поселке Шишкин Лес. Здания возведены по индивидуальным проектам.

«Жилой дом по адресу: Шишкин Лес, владение 9, корпус 1, представляет собой трехсекционное здание переменной этажности (12-13 этажей). Здесь расположены 130 квартир (однокомнатных – 60, двухкомнатных – 46, трехкомнатных – 24). Общая площадь квартир составляет более 6,9 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Второе здание расположено по адресу: Шишкин Лес, владение 21, корпус 1, – двухсекционное, 14-этажное. В жилом доме 104 квартиры (однокомнатных – пять, двухкомнатных – 56, трехкомнатных – 43). Общая площадь квартир – свыше 6,8 тысячи квадратных метров.

На первых этажах этих домов расположены нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, комната дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Входы в здания выполнены в один уровень с поверхностью земли для удобства молодых мам и маломобильных людей. Дома оборудованы автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов

«Всего в Троицком административном округе новые квартиры получат жители 124 домов общей площадью квартир 170,4 тысячи квадратных метров. Для начала переселения подобраны пять стартовых площадок, из них одна площадка находится в стадии строительства, два дома введены в эксплуатацию», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.