РИАМО - 3 апр. Проекты двух путепроводов разработали в рамках строительства Северо-Восточной хорды, они расположатся над путями МЦК недалеко от станции метро «Владыкино», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Один из путепроводов будет соединять Сусоколовское шоссе с хордой, второй будет разворотным и послужит для съезда с хорды на улицу. Появление этой развязки значительно улучшит автомобильную ситуацию в близлежащих районах», – сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что сквозные магистрали способны дать самый серьезный эффект для разгрузки центра города от автомобилей.

Путепроводы соединят шоссе с будущей хордой. Каждая из них будет иметь по две полосы движения. Длина их составит около 150 метров. Обе эстакады спроектированы в рамках шестого участка строительства Северо-Восточной хорды.

Сусоколовское шоссе будет реконструировано и соединено с Алтуфьевским. Помимо этого, на этом участке будут реконструированы следующие улицы: 3-й Нижнелихоборский проезд, улица Станционная, Проектируемый проезд 1564А, улица Ботаническая, улица Гостиничная, Гостиничный проезд, а также круговое пересечения на Сигнальном проезде.