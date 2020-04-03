РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 апр. С 45 тысяч человек до 4,5 тысяч сократился пассажиропоток на железнодорожной станции городского округа Мытищи после введения режима самоизоляции, сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

Людей стало значительно меньше. Ровно в 10 раз сократился пассажиропоток. У нас в сутки через станцию Мытищи перемещается порядка 45 тысяч человек. Сейчас 4,5 тысячи. В основном это люди, которые едут на работу ввиду того, что им необходимо выполнять свои рабочие обязанности даже в этот период», - сказал Азаров в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он также поблагодарил жителей городского округа соблюдение режима самоизоляции.

«Этот режим всем нам нужен, это во благо нашего общего здоровья. Выполняя этот режим, мы все друг другу помогаем», - отметил глава.

Режим самоизоляции введен в Подмосковье до конца апреля.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

-В ночь с 3 на 4 апреля Россия остановит все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для россиян, застрявших за рубежом.

- Собянин о ресурсах Москвы для поддержания экономики в период коронавируса:

Запас у Москвы есть. Мы частично оптимизировали расходы. И пока в принципе ситуация первого квартала более или менее стабильна. Весь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода необходимо всех распустить по отпускам. Речь идет пока о месяце. Один месяц. Я думаю, что у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечить вот эту часть людей, которая сегодня не работает

- Сделали понятную инфографику с разбором системы штрафов за нарушение самоизоляции в Москве и Подмосковье.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье Кого и на какую сумму имеют право оштрафовать, читайте в инфографике РИАМО.

- Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Общее число выздоровевших в регионе составляет 30 человек.

- Столичный велопрокат будет работать бесплатно для курьеров и волонтеров. Велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам.

- Москвичи, нарушающие предписание санитарного врача о самоизоляции, будут госпитализированы принудительно.

- Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье увеличат втрое. Это до 5 тысяч мест.

- Сергей Собянин рассказал, что планы ввести в столице жесткий пропускной режим изменились, так как жители добросовестно соблюдают режим самоизоляции

- В Москве запустили систему контроля за передвижениями больных с коронавирусом. В пятницу первые пациенты получили смартфоны с приложением «Социальный мониторинг». Определяя геолокацию, гаджет позволяет контролировать соблюдение карантина со стороны заболевшего и оперативно отслеживать случаи нарушения режима.

- Москвичей могут оштрафовать за поездку в машине с пассажирами во время самоизоляции, в то же время передвижение на машине по городу не запрещено.

- В Мосгордуме пояснили, что норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом. В Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популярные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

