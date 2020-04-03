РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Представители ТОС «Дубровицы» и администрации городского округа Подольск в ходе проверки строительных площадок по жалобам жителей обнаружили ряд нарушений, которые поручили исправить заказчику и застройщику, сообщается в группе «Дубровчане | ТОС «Дубровицы» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак и замглавы администрации Подольска Сергей Иванов проинспектировали строительные площадки в поселке Дубровицы после сообщения жителей о нарушениях. В ней также приняли участие представитель заказчика МКУ «Градостроительное управление» и застройщика, активные жители.

«В ходе инспекции выявили загрязнение территории и автодороги, прилегающих к площадке дома №17А, конструктивные просчеты организации пункта мойки колес. По итогам проверки застройщику поручили в течение недели устранить недостатки и переоборудовать пункт мойки, проанализировать схему транспортного обслуживания дома №17А, сделать временную отсыпку газонов щебнем для проезда длинномеров», - говорится в сообщении.

Были получены гарантии восстановления разрушенного тротуара и поврежденных газонов с посевом травы на завершающей стадии строительства.

МКУ «Градостроительное управление» поручили в течение недели получить от застройщика гарантийные письма о восстановлении тротуаров, газонов и предоставить их в совет ТОС «Дубровицы». Решено восстановить щебеночную парковку у дома №72А, поврежденную крупногобаритной техникой.

В связи с повышенной нагрузкой от крупногабаритной техники на улице Луговая и уже появившимися провалами и другими повреждениями дороги принято решение о целесообразности включения ее в план капитального ремонта 2021 года. Соответствующее обращение от ТОС «Дубровицы» будет в ближайшее время направлено главе городского округа.

Мероприятие проходило с соблюдением рекомендованных мер самоизоляции. Также получены заверения заказчика и застройщика, что обеспечен ночлег и питание строителей таким образом, чтобы не допустить их свободного перемещения по территории поселка.

ТОС «Дубровицы» будет и дальше осуществлять общественный контроль за строительством с целью недопущения нарушения прав жителей и своевременного обеспечения качественным жильем очередников.