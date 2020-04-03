РИАМО - 3 апр. Собственники многоквартирных домов получат квитанции без платы за капитальный ремонт в начале мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел мораторий на этот платеж с 1 апреля по 30 июня.

«Обращаю внимание, первые платежные документы без начисления в Фонд капитального ремонта придут в мае за апрель, в июне - за май, в июле - за июнь. В апреле придет платежный документ с начислением за капитальный ремонт за март. Его необходимо будет оплатить в установленные законом сроки», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В то же время тем, кто уже получил квитанции за апрель с начислениями за капитальный ремонт, эту оплату учтут в июле.

При этом если собственник помещения в многоквартирном доме до этого недобросовестно оплачивал взносы на капитальный ремонт и у него имеется задолженность до 1 апреля, то неоплаченный размер взноса будет учтен в платежных документах, и он подлежит оплате, в том числе доначисления за предыдущие периоды.