РИАМО - 3 апр. Российский предприниматель Елена Батурина заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России журнала Forbes, сообщает Газета.ru.

Ранее этот рейтинг возглавляла владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук, однако ее состояние сократилось на 29% в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля.

«Состояние Елены Батуриной сохранилось, поскольку не зависит от российского рынка», - отмечается в материале

Бизнесвумен является владелицей не одной компании, а нескольких, она инвестирует в непубличные фонды и девелоперские проекты.

Более месяца назад Бакальчук обладала состоянием в 1,4 миллиарда долларов, обогнав Батурину с состоянием в 1,2 миллиарда рублей.