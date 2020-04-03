РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Полицейские Подольска задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже телефона и перевода денег с мобильного банка, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть второго отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 65-летнего местного жителя о том, что неизвестный во дворе одного из домов на улице Володи Дубинина совершил хищение телефона заявителя и с помощью мобильного банка перевел 8 тысяч рублей своей знакомой. Общая сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 32-летнего уроженца республики Марий Эл. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.