РИАМО - 3 апр. Превышений предельно допустимой концентрации по основным загрязняющим веществам не зафиксировано в воздухе Балашихи, Люберец и Серпухова, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Несмотря на введение режима самоизоляции, в области продолжаются рейды мобильной лаборатории, которая определяет качество атмосферного воздуха в муниципалитетах, откуда поступает больше всего жалоб на неприятные запахи.

«В четверг мобильная лаборатория побывала в трех муниципальных образованиях. В Балашихе отобраны пробы воздуха вблизи рекультивируемого полигона ТКО «Кучино», в Люберцах – на границе санитарно-защитной зоны Люберецких очистных сооружений, в Серпухове – вблизи полигона ТКО «Лесная», где продолжаются работы по дегазации объекта», - говорится в сообщении.

Отбор проб атмосферного воздуха проводился на трех точках по семи основным загрязняющим веществам - диоксид серы, аммиак, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, метан. В результате анализа проб превышений ПДК по основным загрязняющим веществам не зафиксировано.