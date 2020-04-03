РИАМО - 3 апр. Предприниматель и модель Оксана Самойлова заявила о закрытии своего магазина модной одежды lamspecial на фоне развода Джиганом, сообщает Nation News.

«До 6 апреля покупателям предлагают приобрести товары со скидкой 50%», - отмечается в материале.

Также в магазине lamspecial сообщили, что, в связи с распространением коронавируса, вернуть или обменять одежду будет нельзя.

Фанаты модели шокированы решением закрыть магазин в связи с тем, что Самойлова останется одна с четырьмя детьми после 10 лет совместной жизни с Джиганом.

Менее, чем два месяца назад Самойлова родила четвертого ребенка от Джигана, он вскоре оказался в психиатрической клинике, где лечился от нарко- и алкозависимости. Она также рассказала о многочисленных изменах со стороны мужа.