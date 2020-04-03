РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. С 28 марта по 30 апреля в городском округе Люберцы будут закрыты для посещения Центральный парк, парк «Наташинские пруды», парк Сказок и Летний театр, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Малышев.

«До 30 апреля включительно все парковые территории округа, а также детские игровые и спортивные площадки огорожены сигнальными лентами с целью недопущения их эксплуатации. Управляющим организациям дано поручение о ежедневном отчете до 13:00 в администрацию городского округа Люберцы о сорванных оградительных элементах», - сказал Малышев.

По его словам, все сорванные ленты будут возвращены обратно на площадки.

Он подчеркнул, что, несмотря на закрытие, ежедневно проводятся работы по дезинфекции всех детских игровых и спортивных площадок. Также на информационных стендах размещено порядка 1270 листовок с просьбой не эксплуатировать площадки.

Все жители Московской области должны соблюдать режим самоизоляции до конца апреля.