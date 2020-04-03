РИАМО - 3 апр. Трехэтажный торговый центр достраивают в городском округе Долгопрудный, на первом этаже появятся торговые помещения, на остальных расположится автостоянка, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Здание торгового центра будет расположено на пересечении Лихачевского проспекта с бульваром Воздухоплавателей. На уровне пешеходов, во фронте улицы здесь появятся магазины общей площадью чуть более 4 тысяч квадратных метров», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Гордиенко добавил, что на подземном этаже, а также на втором, третьем этажах и кровле здания спроектируют автостоянку вместимостью 690 машино-мест.

Фасад здания расположен вдоль проспекта и визуально разбивается элементами каркаса из монолитного железобетона. На первом уровне сформируют галерею магазинов с витринами. На втором и третьем уровнях установят дополнительную пластику за счет наклонных элементов из перфорированных металлокассет, которые будут закрывать этажи паркинга.

«Работа с фасадной плоскостью при помощи цвета и пластики ограждающих конструкций позволяет добиться визуально интересного образа здания при достаточно простой форме», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Кузьмина подчеркнула, что цветовое решение фасадов утвердили исходя из контекста окружающей застройки — в серых и темно-красных тонах.

Проектировщиком торгового центра является ООО «АРС-СТ». Проектное решение одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.