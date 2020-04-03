РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. Трое мужчин привезли в больницу Люберец тело неизвестного, который скончался от передозировки наркотиков, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Первого апреля во вторую городскую больницу был привезен труп с передозировкой наркотиков. В больницу его привезли трое (мужчин - ред.). У сотрудника ЧОПа не было тревожной кнопки и он не смог оперативно связаться с нами, звонил по телефону», - сказал Романцев.

По его словам, трое мужчин сейчас задержаны, по данному факту началась проверка.