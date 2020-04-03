РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 апр. Комплексная спортивная школа Люберец проводит для жителей городского округа онлайн-зарядки каждое утро, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«На официальной странице Instagram отделения фигурного катания на коньках люберецкой Комплексной спортивной школы олимпийского резерва @_tomilino_ice каждое утро проходит онлайн-зарядка. Начало в 11:00. Хотите весь день быть активными, не испытывать сонливости и чрезмерной усталости? Тогда утро нужно начинать с зарядки», - говорится в сообщении.

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