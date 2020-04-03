РИАМО - 3 апр. В аэропорту Домодедово круглосуточно дежурят бригады скорой медицинской службы аэропорта и медучреждений Москвы, а также работают медпункт и кабинеты врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов дал оценку мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции, принятые в международном аэропорту Домодедово.

«В аэропорту Домодедово приняты все меры, рекомендованные Минздравом России и Роспотребнадзором, которые позволяют оперативно реагировать на угрозы: выявлять и изолировать опасность. Здесь функционируют пункты изоляции с двумя отдельными входами, оснащенные всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе аппаратами ИВЛ», — сказал Хромов.

Он добавил, что пропускной режим в аэропорту действует таким образом, что пассажиры с подозрением на коронавирус сразу попадают в эти пункты, минуя основной пассажиропоток. В этих условиях аэропорт принял максимально-возможные меры, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Хромов вместе с главой городского округа Домодедово Александром Двойных и руководством аэропорта осмотрел медпункт аэропорта, где работают кабинеты приема врачей и процедурная.

Также в аэровокзале круглые сутки дежурят бригады медицинской службы аэропорта, медучреждений столицы и специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области, которые могут проводится забор анализов на инфекционное заболевание у пассажиров.

После осмотра прошло совещание с руководством аэропорта Домодедово, главной темой которого было определение мер поддержки воздушной гавани. Аэропорт работает со значительным падением пассажиропотока по сравнению с прошлым годом, основную долю которого составляют перевозки внутри России.

По словам Хромова, на время ограничительных мер крайне важным остается вопрос сохранения рабочих мест и заработных плат сотрудников авиационной отрасли, которая включена в перечень пострадавших отраслей России.

«Совместно с руководством аэропорта на федеральном и региональном уровнях будут предприниматься все меры поддержки для того, чтобы предприятия аэропортового сектора вышли из сложившейся ситуации с минимально возможными потерями», — подчеркнул Хромов.

В числе таких мер он назвал: отсрочки по налогам, беспроцентные кредиты предприятию для возможности выплаты части заработных плат. Зампред отметил, что важно, чтобы предприятие смогло максимально эффективно продолжить свою работу после снятия ограничительных мер.

Он напомнил, что актуальную информацию о мерах поддержки бизнеса предприниматели могут получить по телефону 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.

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3 АПРЕЛЯ

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