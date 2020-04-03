РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондрякой, Андреем Коровушкиным и Сергеем Бутусовым в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации передали гель для дезинфекции рук и защитные маски центру особых детей «Лучик» и отделению Всероссийского общества инвалидов микрорайона Железнодорожный, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Директор центра «Лучик» Лидия Рольщикова рассказала депутатам, что 140 воспитанников учреждения сейчас на домашнем обучении вместе с преподавателями. Маски и гель они передадут нуждающимся семьям. Ребятам сложно сидеть в четырех стенах, но сотрудники центра находятся на связи с родителями, и как только будут сняты ограничения, после тщательной дезинфекции всех помещений, снова откроют классы.

«Режим самоизоляции продлен до конца апреля, но все государственные и муниципальные органы, специальные службы продолжают функционировать, используя средства коммуникации, удаленный формат. Работают и депутаты. Главная задача сейчас - поддерживать связь со своими избирателями и по возможности оказывать необходимую помощь социально незащищенным людям», - сказал Ефимов.

Он добавил, что общественная приемная также перешла на удаленный режим и будет вести прием жителей по телефону и в Skype, а также отвечать на вопросы, поступившие в социальных сетях и по электронной почте. Он попросил составить списков нуждающихся в горячем питании инвалидов и поручил городским депутатам проработать этот вопрос.

В ходе встречи Рольщикова показала депутатам выставку поделок, которую ребята подготовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и пригласила их на открытый урок после завершения мероприятий по самоизоляции.

Руководитель отделения Всероссийского общества инвалидов микрорайона Железнодорожный Светлана Терехина поблагодарила депутатов за помощь и отметила, что люди с ограничениями по здоровью чувствуют поддержку со всех сторон.

«В Подмосковье работают горячие линии, инвалиды могут обратиться за помощью. Пока остаются вопросы по получению специальных лекарств по рецептам и горячему питанию для одиноких инвалидов в возрасте», - подчеркнула Терехина.

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